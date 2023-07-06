ضبط متهمين بتجميع زيوت السيارات وإعادة بيعها في القاهرة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخصين متهمين بتجميع زيوت السيارات وإعادة بيعها، داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة في محافظة القاهرة.

وضبطت المتهمين أثناء استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر مقلدين مجهولين المصدر، وكذا ضبط مبلغ مالي.

وقال المتهمين إنهم اشتروا زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدويًا في جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر، وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.