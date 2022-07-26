ضبط متهمين ببيع هواتف محمولة مجهولة المصدر في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بالإتجار في أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن اثنين من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة المرج يزاولون نشاطًا غير مشروع بمجال بيع وتداول أجهزة الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواجد كلٍ منهما بمحل عمله، وبحوزتهما 63 هاتف محمول مختلف الأنواع، 68 سماعة “بلوتوث”، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.