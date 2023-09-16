ضبط متهمين ببيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن إنشاء وإدارة شخصين لمحلين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة ، يقوما من خلالهما ببيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما، وأسفرت الجهود عن ضبط مالك المحل الأول، وبالتفتيش في حضوره ضبط 25 جهاز ريسيفر، مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وضبط المدير المسئول عن المحل الثاني، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 25 جهاز ريسيفر مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائي.