ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بوحدات تراخيص المرور بالقاهرة

تمكنت مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على شخصين متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين المترددين على إحدى وحدات تراخيص المرور، عقب إيهامهم بأنهما من العاملين بالوحدة، وقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصلهما على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما بوحدة التراخيص المشار إليها، وبحوزتهما شهادة براءة ذمة، رخصة تسيير لإحدى السيارات، شهادة صلاحية جهاز إطفاء، نموذج فحص بيئة، صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي باسم أحد الأشخاص، استمارة كمبيوتر لرخصة قيادة خاصة، نموذج اختبار رخصة قيادة بإسم إحدى السيدات، مبلغ مالي، عقود بيع سيارات منسوب صدورها لمكاتب توثيق مختلفة.

وبمواجهتهما اعترفا بانتحالهما صفة عاملين بوحدة التراخيص المشار إليها، باستخدام المضبوطات بحوزتهما لايهام مالكي السيارات بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الترخيصية، مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية.

كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.