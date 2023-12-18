ضبط متهمين بالنصب على أجنبي بخدعة تغيير العملات الأجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين النصب والاحتيال على أجنبي، بعدما استدراجه بدعوى تغيير عملات أجنبية عقب التعرف عليه من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط ، بلاغًا من عامل يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم بمحافظة الجيزة- بتعرفه على طالبين عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واتفق معهما على تغيير مبلغ مالي إلى عملات أجنبية.

وأضاف المبلغ أنه أثناء تقابل المتهمين قاما بمغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما والمبلغ المالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.