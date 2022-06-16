ضبط متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل سكنهما في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة القاهرة، بعدما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بمديرية أمن القاهرة، عن تنقيب شقيقين عن الآثار في إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف العقار المشار إليه وضبطهما أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه “محل سكن أحدهما”.

كما عُثر بداخله على أعمال حفر، الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم التنقيب عن الآثار.