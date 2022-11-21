ضبط متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف العقار، وضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار “ملك عم أحدهما”.

وعُثر بداخله على أعمال حفر، وضبط عدد من الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم التعدي على التراث الأثري بالبلاد.