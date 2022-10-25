ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين في محافظة الإسكندرية بتهمة ارتكاب أعمال الحفر، بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطه ثان العامرية بالإسكندرية- ارتكبوا أعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما.

وعُثر بحوزتهما على حفرة دائرية بعمق حوالى 18 متر، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما أقرا بالحفر بقصد البحث عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.