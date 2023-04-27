ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات في محافظة القاهرة، بعدما كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار في عقار مهجور، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم- أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.

وعثر بداخله على حفرة بعمق 15 متر، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.