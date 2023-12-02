ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمنوفية

ألقى رجال الشرطة، القبض على شخصين متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية “السوق السوداء” بمحافظة المنوفية.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قد تمكن من ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.