ضبط مالك مطبعة لتزويره 376 ألف رواية في القليوبية

كشفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن بيع وطباعة وتزوير مالك مطبعة بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية ، العديد من الروايات “المحلية والأجنبية” والكتب بدون تفويض، أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول -مقيم بالقليوبية- وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 376 ألف كتاب متنوع دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن المطبعة، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.