ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من 733 سنة حبس في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مالك مجموعة صيدليات في محافظة القاهرة ، هارب من تنفيذ 820 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وصلت فيها الأحكام إلى 733 سنة حبس.

وتبين أن مالك مجموعة صيدليات -مقيم بالقاهرة- هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 820 حكمًا في قضايا تهرب ضريبي، شيك، تبديد، لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالي مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من مليوني جنيه.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتمكنت من ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك في إطار جهود البحث لضبط المحكوم عليهم، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.