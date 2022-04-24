توصلت الأجهزة الأمنية إلى ملابسات سرقة سيارة بعد نشر صاحبها إعلان لبيعها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فاتصل به اللص وغافله وهرب بالسيارة من منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ثم باعها لآخر بمحافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة- بسابقة تعرفه على شخص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني، عقب إبداء الأخير رغبته في شراء السيارة ملكه.

وأضاف أنه اتفق معه على التقابل لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصول نجل شقيقه بالسيارة ملك المُبلغ تقابل مع الشخص المشار إليه، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته واستولى منه على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأقر أنه عقب الاستيلاء على السيارة عرضها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وباعها لشخص مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بمحافظة الجيزة، عقب إيهام الأخير بأنها سيارة ورثة وبدون أوراق، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع السيارة وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ونفى علمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

وبارشاده ضبطت السيارة المستولي عليها بمحيط منطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والسيارة واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.