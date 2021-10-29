ضبط لص سرق هاتف ونشر صورته على حساب الضحية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول في محافظة سوهاج، ونشر صورته على حساب صاحب الهاتف عبر “فيس بوك”.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور وصورة لشخص عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وما تبين من سرقة صاحب الصورة هاتف محمول من شخص -مقيم بمحافظة سوهاج- وأثناء عبثه بالهاتف صور نفسه، ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة المشار إليها الخاصة بمالك الهاتف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، أثناء عرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول، وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج وإنفاقه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.