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ضبط لص سرق مواطنًا بالإكراه داخل مسكنه بالقاهرة.. والمتهم: «اشتريت هيروين»

شاهده وهو يسحب أموالًا من الصراف الآلي فتتبعه ودبر خطة سرقته.
أماني عوض 7:30 م, الأحد, 11 يوليو 21 7:30 م, الأحد, 11 يوليو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة مواطن داخل مسكنه بعدما ادعى أنه محصل الغاز واستولى منه على مبلغ مالي ليشتري به كمية من مخدر الهيروين.

سرقة مواطن بالإكراه

كان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من مواطن -مصابًا بكدمة بالجسم- قال إنه أثناء تواجده بالشقة سكنه تناهى لسمعه صوت طرق على باب الشقة، ولدى فتحه فوجئ بشخص إدعى بأنه محصل الغاز، ثم دفعه أرضًا ووثقه باستخدام سلك كهربائي، واستولى منه على مبلغ مالي، وهاتفه المحمول، ولاذ بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن الشخص مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، الهاتف المحمول المستولي عليه.

المتهم: شاهدته يسحب أموالًا من الصراف الآلي

وبمواجهته اعترف بأنه لدى مشاهدته للمجني عليه أمام ماكينة الصرف الآلي ظنًا منه بسحب المُبلغ مبالغ مالية، فاختمر في ذهنه فكرة سرقته.

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وأضاف أنه في سبيل ذلك توجه للمجني عليه بدعوى مساعدته وتوصيله لمحل سكنه وعلم منه بإقامته بمفرده.

وأكد أنه في وقت لاحق توجه لمسكن المجني عليه، وارتكب الواقعة على النحو المشار إليه.

اعترافات: سرقته لأشتري هيروين

ولفت إلى إنفاقه جزءً من المبلغ المستولي عليه على متطلباته الشخصية، وشرائه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

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وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والهاتف المحمول، واتهمه بسرقته بالإكراه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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