ضبط لص سرق أموال أجنبية من مول شهير بالتجمع الخامس.. أبرز أخبار قضايا السرقة اليوم

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من عملات أجنبية من داخل مول تجاري شهير في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وضبطت 11 لصًا آخرين في 5 قضايا مختلفة على مستوى الجمهورية، ضمن أبرز أخبار قضايا السرقة اليوم السبت.

سرقة أموال أجنبية من مول شهير

وتنشر “المال” أبرز أخبار قضايا السرقة اليوم السبت 6 مايو 2023، ضمن نتائج أجهزة البحث الجنائي على مستوى مديريات الأمن في كافة المحافظات:

كان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من أستاذ في إحدى الجامعات، قال إنه أثناء تواجده في أحد المولات ترك سهوًا ظرف بداخله مبلغ مالي من عملات أجنبية، خاصين بعمله داخل دورة المياه، وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهته اعترف المتهم بأنه أثناء تواجده بدورة المياه عثر على الظرف، وبداخله المبلغ المالي فاستولى عليه ووضعه داخل حقيبته، واستعان بزميله لمساعدته في تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية.

وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر باستبدال العملة من عميليه، وألقي القبض عليهما وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات أجنبية.

وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قضايا السرقة

وعلى صعيد متصل، أسفرت نتائج ضبط قضايا السرقة خلال يوم على مستوى الجمهورية، عن ضبط 5 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- لاتهامهم بسرقة بعض المصوغات الذهبية -جهاز حاسب آلي “لاب توب”، جهاز “أي باد”، من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبارشادهم ضبطت المسروقات وكذا مبالغ مالية من متحصلات بيع مشغولات ذهبية لعميلهم “سيئ النية”، صاحب محل مصوغات ذهبية بالمنيا، وأمكن ضبطه.

وألقت القبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول -مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث- لسرقة مشغولات ذهبية، وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل مسكن مخدومتها بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب المغافلة، وأعيدت كافة المسروقات.

وضبطت 3 أشخاص سرقوا 2 شاشة تليفزيون، 2 إسطوانة غاز من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب “التسلق”، مضيفين أنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبيعهم متحصلات السرقة لدى عميليهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولي عليها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين -لهم معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة الساحل لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابود.

واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وبارشادهما ضبط كافة البطاريات المستولي عليها لدى عميليهما “سيئ النية”، مالك محل بطاريات سيارات بمحافظة القليوبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.