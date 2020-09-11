ضبط لصّي مهمات السكة الحديد بسوهاج.. وإحباط بيع تذاكر قطار بالسوق السوداء

ألقى القبض على 3 أشخاص في قضيتين.

كشفت الأجهزة الأمنية عن قضيتي سرقة مهمات تابعة لهيئة السكة الحديد ، وأخرى بيع تذاكر القطار في السوق السوداء بمحافظة سوهاج، وألقت القبض على المتهمين بإجمالي 3 أشخاص.

سرقة 1700 كيلو من مخزن السكة الحديد

في القضية الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاملان -مقيمان بسوهاج- لسرقتهما مهمات مصلحية تابعة لهيئة السكك الحديدية من داخل مخزن الدريسة بسوهاج.

واتضح أن المهمات وزنت 1700 كيلو جرام، واعترفا بارتكاب واقعة السرقة بقصد بيع المسروقات والتربح من بيعها.

وبإرشادهما ضبطت المسروقات بمنزل أحدهما، وتحررًا محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

بيع 290 تذكرة قطار بمقهى

والواقعة الثانية، ضبطت الأجهزة الأمنية عامل بمقهى يوجد له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة سوهاج- أثناء تواجده بالمقهى محل عمله، وبحوزته 290 تذكرة قطارات بمواعيد مختلفة، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته التذاكر المضبوطة بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، والمبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة البيع.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.