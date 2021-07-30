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ضبط لصي سيارات في القاهرة.. ومتهم: «أسرقها بعد مغافلة صاحبها»

في منطقة مدينة نصر.
أماني عوض 3:38 م, الجمعة, 30 يوليو 21 3:38 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على لصي سيارات في محافظة القاهرة بعد سرقتهم سيارة شخص بعد مغافلته أثناء وجوده بجوارها، في منطقة مدينة نصر.

ترجع التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن قال إنه عقب ترك السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل أمام أحد الأكشاك، لشراء بعض المستلزمات، فوجئ بمغافلته من لص والاستيلاء على السيارة، ولاذ بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة على النحو المشار إليه.

وأقر بتصرفه في السيارة بالبيع لأحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الشرقية- مقابل مبلغ مالي.

واستهدفه الأخير بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولي عليها.

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وأقر بعلمه بأن السيارة المستولي عليها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليها، واتهمه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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