ضبط لصين أثناء الشروع في سرقة أحد المحاجر بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين أثناء الشروع في ارتكاب جريمة سرقة أحد المحاجر بمحافظة القاهرة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

وكشف الجريمة، ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة ، واتضح أن بين المتهمين قائد مركبة لودر -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة- وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية.

وبسؤال المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والآخر “للودر” لاستخدامه في السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.