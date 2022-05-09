ضبط لصوص شقق سكنية ومركبات «توك توك» في القاهرة وأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على لصوص ارتكبوا وقائع سرقة مركبات “توك توك” وشقق سكنية في محافظتي أسيوط والقاهرة ، بعد تقدم مواطنين متضررين ببلاغات ضدهم.

سرقة “توك توك”

في أسيوط، كان مركز شرطة البداري، قد تلقى بلاغًا من سائق “توك توك” -مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم- جاء فيه أنه أثناء قيادته مركبة “توك توك” خاصته استوقفه شخص مجهول وطلب منه توصيله لإحدى المناطق، وأثناء مرورهما بإحدى الطرق أشهر سلاحًا ناريًا كان بحوزته واستولى على مركبته وهاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته فرد خرطوش، طلقة لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مركبة “توك توك” والهاتف المحمول، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سرقة الشقق

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول، عن اكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية” وساعة يد، من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بالمطعم ملك المُبلغ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنه نظرًا لطبيعة عمله لدى المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وأضاف أنه في سبيل ذلك تمكن من مغافلته أثناء تواجده بالمطعم ملكه، والاستيلاء على المفاتيح الخاصة به واستخراج نسخة منها، وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول بإستخدام المفتاح المصطنع والاستيلاء على المسروقات من داخل إحدى الغرف ولاذ بالفرار.

وبارشاده ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها بمسكنه عدا جزء من المبلغ المالي المستولي عليه، وأقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية.

وضبط 2 مفتاح مصطنع أحدهما خاص بالشقة محل الواقعـة، والآخر خاص بأحد الغرف والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.