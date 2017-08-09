ضبط لحوم وأسماك فاسدة فى مطاعم شهيرة بالجيزة

تعاون مشترك بين حماية المستهلك ومباحث التموين محمد مجدى صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه فى إطار الجهود التى يقوم بها جهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلك، وفى إطار الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزي

تعاون مشترك بين حماية المستهلك ومباحث التموين



محمد مجدى

صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه فى إطار الجهود التى يقوم بها جهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق المستهلك، وفى إطار الخطة العامة لإدارة التحريات لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قد تم التنسيق بين ادارة التحريات بالجهاز، والادارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة بعمل حملات على الاسواق لضبط المخالفين.

وقال يعقوب، فى بيان صحفي، أن حملات الجهاز قد أسفرت عن من تحرير 4 محاضر مختلفة ضد ثلاثة مطاعم شهيرة بالجيزة بسبب مخالفتها لقانون حماية المستهلك، واحالتها للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأضاف الجهاز أنه تم تحرير محضرين جنح قسم شرطة العجوزة ضد مطعم قدورة للأسماك الكائن بـ 66 شارع جامعة الدول العربية المهندسين حيث أسفرت الحملة عن وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة.

وتابع، أنه يتمثل فى وجود المطبخ الخاص باعداد وتجهيز الطعام الخاص بالمطعم مجاورا لممر العقار الموجود به مواسير وغرف الصرف الصحى، ووجود حوض غسيل الاوانى أسفل مواسير الصرف الصحى ،كما تم ضبط عدد من جراكن الكريمة بها تغير فى الخواص الطبيعية وكمية من الجمبرى على بلاط الأرضية.

وأستطرد قوله، أنه تم ضبط مخزن لثلاجات الديب الفريزر بالممر يعلوها مواسير الصرف الصحى، وتم سحب عينة لمجموعة مختلفة من الاسماك لارسالها الى المعامل لتحديد مدى صلاحيتها وجودتها للاستهلاك الادمي.

بينما تم تحرير محضر رقم 17891 لسنة 2017 جنح قسم شرطة العجوزة ضد مطعم مروج الكائن 32 شارع وادى النيل – المهندسين وبالتفتيش تبين لأفراد الحملة أن المطعم غير مرخص، ووجود مخزن غير مرخص تابع للمطعم بالجراج أسفل المطعم وتم ضبط كمية من (اللحوم بها سائل انفصالى، الشيش طاووق ،الفراخ ،عجينة البيتزا،جلاش ،التوابل والبهارت ،وزيت سبق غلية وعبوات مشروبات غازية معدنية منتفخة) كلها بدون بيانات او تاريخ صلاحية او انتاج كما وجد نقص شديد فى الاشتراطات الصحية مما يمثل خطرا داهما على الصحة، وتم الامتناع من قبل مدير المطعم عند محاولة أخذ عينات من المنتجات المضبوطة مما نتج عنه عمل محضر اعاقة مأمور ضبط قضائى عن عمله.

وتم تحرير محضر جنح صحية رقم 36 لسنة 2017 ضد مطعم أبو طاحون للأسماك وتم سحب عينات من (السردين المملح،سمك الفسيخ، سمك هارينج مدخن ) الى المعامل الخاصة بوزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسيىة المصرية.

وجاءت نتيجة الفحص للعينات:

أن عينات سمك السردين المملح وسمك الفسيخ جميعها مطابقة للمواصفات بينما عينات سمك الهارينج المدخن غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 288 لسنة 2005 وذلك لعدم ذكر تاريخ الانتاج ودرجة الحفظ وطريقة التخزين ونسبة الملح على العبوة.

وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب أن حملات الجهاز لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته.

مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، ويستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة.

