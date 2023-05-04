ضبط لحوم وأجبان منتهية الصلاحية في 3 محافظات خلال حملات لـ«حماية المستهلك»

شنت 3 أفرع لجهاز حماية المستهلك في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية، حملات مكبرة على الأسواق لمتابعة مدى جودة السلع المعروضة للمواطنين بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس الجهاز.

وقالت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، إن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ تمكن من ضبط 375 كيلو جبنة رومي منتهية الصلاحية ويظهر بها تغير في الخواص الطبيعية الخاصة بها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الفرع الإقليمي للجهاز في محافظة الإسكندرية تمكن من ضبط 43 زجاجة مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الأدامي بالإضافة إلى ضبط 400 علبة سجائر مستوردة بدون بندرول وزارة المالية، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشارت إلى أن فرع الجهاز في محافظة الإسماعيلية تمكن من ضبط 32 طبق مصنعات دواجن ولحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 26 كيلوم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولا يوجد عليها أي أختام تتعلق بالمجازر الحكومية، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة رجال الضبط وجار عرض المخالفين على النيابة العامة طبقا لقانون حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.