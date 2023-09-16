ضبط كيان وهمي للنصب على المواطنين بتزوير كارنيهات النقابات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين بإدارة كيان وهمي لاصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم في محافظة الدقهلية.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الدقهلية- أنشأ كيانًا وهميًا بدون ترخيص -كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات، وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة “على خلاف الحقيقة”.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف مقر الكيان الوهمي المُشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش عثر على 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة، 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة، 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة، مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه، مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم في نشاطه غير المشروع، 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم، 2 طابعة كمبيوترء وحدة تخزين متنقلة، لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، جهاز قطع معدني، سخان حراري، هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.