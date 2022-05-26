ضبط كمية من المستلزمات العسكرية والشرطية داخل مصنع في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على كمية من المستلزمات العسكرية والشرطية، داخل مصنع بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص يدير مصنع ملك والده بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الملابس العسكرية والشرطية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بالمصنع المشار إليه، وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من المستلزمات العسكرية والشرطية.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.