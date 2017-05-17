ضبط كمية من أجهزة الآيباد والساعات الثمينة بـ500 ألف جنيه

ضبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة أسامة مصطفى، مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والآيباد والساعات الثمينة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ووفقا لمصادر فقد تمت عملية الضبط، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا عندما اشتبه مدحت عبدالصبور مأمور الجمرك فى راكب نيجيرى الجنسية، وبتفتيش أمتعة الراكب الشخصية تبين وجود 3 ساعات روليكس ثمينة، و10 موبايل آيفون 7 و4 جهاز آيباد ماركة أبل مخفاة بين طيات ملابسه، وتقدر قيمة المضبوطات بـ500 ألف جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف، مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط بالواقعة.