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ضبط كميات من زيوت السيارات منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق الإسكندرية (صور)

1180 لتر من الزيوت المعدنية.
أماني عوض 1:20 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 1:20 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية “بدون ترخيص” بمنطقة الرمل بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع بمجال الإتجار في السلع مجهولة المصدر، وحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وبالتفتيش ضبطت 1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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