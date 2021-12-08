ضبط كميات من زيوت السيارات منتهية الصلاحية قبل طرحها بأسواق الإسكندرية (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المدير المسئول عن مخزن للزيوت المعدنية “بدون ترخيص” بمنطقة الرمل بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع بمجال الإتجار في السلع مجهولة المصدر، وحيازة وتخزين كميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وبالتفتيش ضبطت 1180 لتر من الزيوت المعدنية، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.