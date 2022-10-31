ضبط كميات من السلع الغذائية بمخازن تم حجبها عن التداول في الأسواق بكفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط مخزن لتوزيع المواد الغذائية احتكر سلع غذائية استراتيجية، ومنعها من التوزيع لفترة طويلة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2021، وتم التحفظ على 3380 كرتونة زيت طعام باجمالى 20280 زجاجة زيت بإجمالى وزن 16.2 طن تقريبا ، وتاريخ إنتاجها عام 2021.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مستحضرات تجميل محمد عبدالفتاح فيصل سعود يزاول نشاطه بدون ترخيص وتم التحفظ على 6120 عبوة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط سيارة نقل لتوزيع المواد الغذائية، وتم التحفظ على 120 كيس ملح بوزن 240 كجم ملح طعام بدون فواتير تدل على مصدره.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر لبائع سجائر يبيعها بأزيد من التسعيرة، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير و تم التحفظ 250 علبة جبن بوزن نصف كجم للواحدة ، كما تم تحرير محضرين لصاحب مخبز وبقالة، لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين، وتحرير محضرين لأنشطة تجارية بدون ترخيص ” أدوات كهربائية – أدوات صحية”، وتحرير محضرين محضر حيازة سلع غذائية بدون فواتير تدل على مصدرها بمحال بقالة و تم التحفظ على 13كرتونة تونة مستورد، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار الإحالة للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها.