ضبط كميات لحوم فاسدة مع صاحب محل مأكولات في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بدائرة قسم شرطة شبرا -مقيم بمحافظة المنوفية- لتخزينه لحوم مجهولة المصدر بمخزن بدون ترخيص خاص به، وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد طرحها بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلو جرامات كبدة، 80 كيلو جرام مخ، 350 كيلو جرام دقيق “جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.