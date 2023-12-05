«ضبط كميات ضخمة».. القبض على مسئولين بوزارة التموين وشركات سكر بتهم فساد (فيديو)

ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها.

وعلمت “المال”، أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدي شركات السكر العاملة في البنجر، إضافة إلي مسئولي حكوميين أخرين وقطاع خاص بشركات سكر وجملة ومطاحن.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، إن هيئة الرقابة الادارية قامت بإلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع داخل مكتبه في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم القبض على 9 أخرين في شبكة فساد داخل وزارة التموين وشركات خاصة يتعاملون مع وزارة التموين.

وأضاف موسي، أن الرقابة الإدارية قامت بمتابعة هذا الملف جيدًا، وتم القبض عليهم وفقًا لتسجيلات صوت وصورة، كما تم حصولهم على رشاوى كبرى، قائلا: “الوزير مالوش علاقة بالموضوع ده، المستشار ده خرج من الوزارة متكلبش، وهذا الرجل موجود في التموين من 2015 وتمت ترقيته منذ أشهر ماضية”.

وتابع موسي، أنه تم القبض على أشخاص آخرين في شركات مطاحن، ومسئولين في شركات السكر خاصة، وشركات الجملة”، مشيرًا إلي أنه تم مصادرة 900 طن سكر بمصنع تعبئة في إحدي المحافظات.

كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا اليوم بتسليم وزارة التموين 590 طنًا من السكر تم ضبطها في حملات خلال الأيام الماضية، بهدف بيعها في السوق السوداء.