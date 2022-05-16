ضبط «قمر» مروجة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بـ«وكالة البلح» (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة متهمة بترويج وبيع منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بعد تداول صفحات «سوشيال ميديا» لها في الآونة الأخيرة، والمعروفة بـ«قمر» داخل وكالة البلح.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ترويج فتاة لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

وبالفحص أمكن تحديد المذكورة، وتبين أنها إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة- وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة.

وأمكن ضبطها وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل، مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.