ضبط قضيتي غسل أموال من تجارة العملة في القاهرة بتعاملات 50 مليون جنيه

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشاط حاصل على بكالوريوس -مقيم بمحافظة القاهرة- لممارسته نشاطًا إجراميًا بمجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، والمحول إليهم تلك الأموال، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة القاهرة- بتهمة التعاقد بنظام المشاركة مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها.

واتضح أنه تمكن من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.