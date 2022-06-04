ضبط قضيتي توظيف أموال بتعاملات 35 مليون جنيه في الإسكندرية والغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط قضيتي نصب على المواطنين في محافظتي الإسكندرية والغربية، بزعم توظيف الأموال والاستيلاء على أكثر من 35 مليون جنيه.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص يمارس نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين في محافظة الإسكندرية ، بزعم توظيفها لهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وحصل على كامل تلك المبالغ لنفسه، وهرب إلى أماكن مختلفة.

وفي قضية أخرى، كشفتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن شخص استولى على 5.15 مليون جنيه من مواطنين في محافظة الغربية بزعم توظيفها بمجال تجارة الأدوية البيطرية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.