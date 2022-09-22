ضبط قضيتي تنقيب عن الآثار ونصب بقطع فرعونية في الإسكندرية والفيوم

كشف قطاع شرطة السياحة والآثار عن جريمتي جديدتين في الحفر والتنقيب عن الآثار والنصب على المواطنين باستخدام قطع أثرية، في محافظتي الإسكندرية والفيوم، وتمكنت من القبض على المتهمين.

كانت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية وزوجته -مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية- يجري أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمساعدة آخرين، بمسكن ملك الزوجة الكائنة بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وعثر على أعمال حفر، كما ضبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، كشفت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، أن شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم- يمارسان نشاط إجرامي للنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بحيازتهما لقطع أثرية “فرعونية” ورغبتهما في بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد من القطع المستخدمة في نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.