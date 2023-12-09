ضبط قضيتي اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالبحر الأحمر والجيزة

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والبحر الأحمر، من ضبط قضيتي اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تعود التفاصيل، إلى ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

والقبض على شخصين بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.