ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة النقد الأجنبي بتعاملات 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة- لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وغسل حصيلة الأموال.

وكشفت أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم، وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إضافة إلى مبالغ مالية تم ضبطها بحوزتهم.

وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.