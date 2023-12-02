ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- من محافظة كفر الشيخ، بتهمة غسل الأموال من حصيلة تجارة المخدرات.

واتضح من التحريات أن المتهمين غسلوا أموال متحصلة من الاتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.