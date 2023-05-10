ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 200 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص من محافظة الدقهلية -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وارتكاب جريمة غسل أموال من حصيلة تعاملاتهم.

واتضح من التحريات أنهم تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل أموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.