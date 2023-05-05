ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بالبحيرة بقيمة 60 مليون جنيه

كشفت أجهزة الأمن، عن قضية غسل أموال جديدة في محافظة البحيرة ، وتمكنت من القبض على 3 أشخاص من تجار المخدرات غسلوا 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، اتخذت الإجراءات القانونية 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة- تاجروا وروجوا المواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.