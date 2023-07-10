ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة في بني سويف

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف بتهمة غسل الأموال من حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات تجارة المتهمين في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية.

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.