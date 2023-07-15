ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بقيمة 200 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا -يوجد 4 منهم لهم معلومات جنائية- لاتهامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات.

فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 200 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.