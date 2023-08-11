ضبط قضية غسل أموال من حصيلة المخدرات بالشرقية بتعاملات 50 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف نشاط شخصين من المتهمين بالاتجار في المخدرات بمحافظة الشرقية، في ارتكاب جرائم غسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وتمكن الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الشرقية- بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراضي وشراء السيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 50 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.