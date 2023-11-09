ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بقيمة 11 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على شخص بتهمة غسل أموال من حصيلة الكسب غير المشروع بتعاملات قيمتها 11 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهم -مقيم بمحافظة بورسعيد- لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

واتضح أنه حاول غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بقيمة 11 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.