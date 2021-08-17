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ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 11 مليون جنيه بالغربية

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 3 متهمين.
أماني عوض 2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 2:53 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر إجرامية -مقيمين بمحافظة الغربية- بتهمة الاتجار في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء الأراضي والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

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وقدرت قيمة الممتلكات بمبلغ 11 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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