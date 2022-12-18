ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بدمياط بتعاملات 120 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ضبط عصابة مكونة من 5 أشخاص لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة تعاملات 120 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات في محافظة دمياط.

واتخذت الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم، اثنان محبوسان احتياطياً على ذمة عدد من القضايا، جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط.

وكشفت التحريات إتجارهم وترويجهم المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل أموال متحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.