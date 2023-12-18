ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 50 مليون جنيه.

واتخذت مباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد مالك شركة توريد ملابس جاهزة -مقيم بمحافظة القاهرة- لاتهامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية.

واتضح من التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بقيمة 50 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.