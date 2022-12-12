ضبط قضية غسل أموال في تأسيس شركات وشراء عقارات في سوهاج

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نشاط شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج- في ممارسة نشاط احتيالي تخصص بالنصب على المواطنين من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية -على خلاف الحقيقة- الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.

إضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي، بمبلغ 7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.