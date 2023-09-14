ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

ألقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على صاحب مكتب دعاية وإعلان في محافظة كفرالشيخ، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية ، وغسل أموال هذا النشاط.

جاء ذلك بعدما اتضح تجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على صعيد آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة دمياط- لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 20 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.