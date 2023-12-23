ضبط قضية غسل أموال بتعاملات 125 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن، القبض على أحد المتهمين في قضية غسل أموال بقيمة تعاملات 125 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة مطروح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح- لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء العقارات والأراضي، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 125 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.