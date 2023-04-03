ضبط قضية تجارة عملة وتحويل أموال جديدة في القاهرة (تفاصيل)

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون بمحافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، له معلومات جنائية- يمارس نشاطًا غير مشروع بمجال تحويل الأموال مـن وإلى خارج البلاد، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف واتخاذه مـن دائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطـه بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبلغ مالي “عملات محلية”، وذلك أثناء تسليم جزء منه لتاجر قطع غيار سيارات “يحمل جنسية إحدى الدول، مُحول لصالحه من الخارج، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها.

واعترف المتهم الأول بمزاولته للنشاط المذكور بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بالخارج، ويجمع الأخير مُدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية، وحجب دخولها للبلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين بالبلاد.

وأضاف أنه استغل العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في سداد المُستحقات المالية على التجار، والمستوردين الراغبين في استيراد المنتجات من الخارج، وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد.

وأضاف أن المبلغ المادي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.