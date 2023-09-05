ضبط قضية تجارة عملة بتعاملات 16 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 16 مليون جنيه بحوزة شخصين في محافظة القاهرة من حصيلة نشاطهما الإجرامي، في تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخصين تورطا في تحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفية، وبالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي بمجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة الاقتصادية، حفاظًا على الاقتصاد الوطني.